Um dos clássicos da nossa cozinha aqui numa versão sem batata que nos é apresentada por Mafalda Sena, autora do livro "Senas Saudáveis".

"Esta receita é super fácil de fazer, perfeita para pequeno-almoço, brunch ou até almoço, acompanhando-a com uma salada de alface e tomate", diz-nos Mafalda Sena, autora do livro "Senas Saudáveis".

O pão faz parte de muitas das nossas refeições, desde o pequeno-almoço até às refeições principais. Nesta alternativa ao empadão tradicional, o pão ganha um lugar de destaque. Acompanhe a nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida e experimente.

Como o nome indica, esta é verdadeiramente uma receita de aproveitamento. Use e abuse dos vegetais que tem em casa. Uma sugestão a partir do livro “Diário de Cozinha: Receitas Veganas”.

A dimensão dos cogumelos portobello é ideal quando queremos prepará-los no forno ou na frigideira, como é o caso, pois servem para acomodar inúmeros ingredientes. Uma sugestão a partir do livro "A Cozinha Low Carb da Alê".

O óleo com sabor a paprica do chouriço condimenta este sensacional prato de arroz, tornando-o apetitoso, sumptuoso e irresistível. Uma receita do chefe de cozinha Gordon Ramsay.

Um clássico da gastronomia portuguesa mereceu a atenção do chefe de cozinha Rui Paula que recriou o Bacalhau à Brás numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.

Pode usar outras especiarias a gosto, como noz-moscada, por exemplo, mas o cardamomo confere a esta tarte um sabor ligeiramente diferente e especial.