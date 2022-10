Pastéis de bacalhau sem batata

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Num tacho, coloque o bacalhau em água e deixe-o cozer durante 15 minutos. De seguida, escorra a água e reserve o bacalhau.

Limpe o bacalhau, retirando-lhe a pele e as espinhas. Descasque a cebola e os alhos. Escorra a água do grão-de-bico, lave bem o ramo de salsa e pique-o grosseiramente.

Coloque todos os ingredientes num robô de cozinha e triture muito bem. Por fim, junte o ovo e o azeite, e envolva tudo. Retifique o sal, junte uma pitada de pimenta e mexa até obter uma massa fácil de moldar.

Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal e unte-o com azeite. Molde os pastéis com a ajuda de duas colheres de sopa e coloque-os no tabuleiro. Pincele com azeite e leve ao forno, durante 25 minutos ou até ficarem douradinhos.

Sirva-os quentes e acompanhe com salada de alface (opcional).