Omelete com salsa e cebolinho

Preparação

Parta os ovos numa tigela. Adicione uma colher de sopa de água, uma pitada de sal e outra de pimenta. Bata com um garfo ou uma vara de arames até incorporar bem as claras com as gemas. Misture as ervas, se optar por as usar.

Coloque uma frigideira (de preferência antiaderente) a aquecer, em lume alto, e comece por derreter a manteiga.

Depois de derretida, despeje a mistura de ovos e reduza para lume médio. Com a ajuda de uma espátula de silicone, mexa os ovos na frigideira até que o fundo comece a cozinhar. Isto deverá demorar apenas alguns segundos. Se desejar, adicione recheios a gosto (por exemplo, mozzarella de búfala, tomate ou presunto sem açúcar) — agora é o momento de o fazer.

Incline a frigideira e vire os ovos sobre eles mesmos, com a ajuda da espátula.

Coloque o prato onde vai servir a omelete sobre a frigideira e vire-a.