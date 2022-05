Tudo ao forno e fé em Deus

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180 °C.

Separar bem as folhas dos grelos dos talos e cortá-las às tiras. Cortar a abóbora e a batata-doce em cubos, a cebola e o alho-francês às rodelas e os pimentos em tiras. Picar os dentes de alho.

Escorrer o grão-de-bico. Deitar tudo num pírex fundo e misturar muito bem.

Adicionar o caldo e as ervas, temperar e voltar a misturar. Levar ao forno durante 25 a 35 minutos, abrindo ocasionalmente para regar com o caldo da própria mistura. Cerca de cinco minutos antes de retirar do forno, juntar o sumo de laranja e misturar bem.