Caldeirada não é sinónimo de trapalhada na preparação. Há regras, como nos explica Teresa Cameira, autora do "Livro do Peixe" e da receita que nos apresenta.

Pratos de peixe também se podem apresentar à mesa na versão salada. Esta, com a saborosa cavala, é-nos descrita por Teresa Cameira, autora do "Livro do Peixe".

Uma receita de marisco económica. Para apreciar numa mesa descontraída.

Esta receita fácil confeciona-se rapidamente. Se só tiver duas ou três das ervas aromáticas indicadas, adicione mais para equiparar o peso. Continuará a ser um molho ótimo e acompanha lindamente saladas, frango frio ou quente, ou outro peixe gordo. Uma receita sugerida a partir do livro "Dieta para a Diabetes".

Entrecosto cozinhado lentamente, embebido em molho barbecue e bem cozido. Um petisco para repetir.

Um churrasco com comida bem condimentada. Para partilhar com os amigos e família.

Uma combinação irresistível. E cuidado com o pão no molho!

"Cada família tem a sua tradição no que toca a comidas para a praia. Na minha família, era sandes de pasta de atum e melancia ou melão, descascados e cortados em cubos e prontos a comer. De tal forma que, mesmo depois de tantos anos sem comer peixe, continuo com apetite para sandes de pasta de atum, sempre que vou à praia. Com esta receita, saciei o apetite", diz-nos Rita Parente, autora da receita.