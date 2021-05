Espetadas de frango com beringela e malagueta

Preparação

Corte o frango em pedaços com cerca de 2 cm de lado. Tempere com o caril em pó, uma pitada de sal e pimenta, o sumo das duas limas e um fio de azeite. Misture bem e deixe repousar, no frio, durante cerca de meia hora.

Entretanto, corte as beringelas em pedaços com o mesmo tamanho do frango.

Num palito para espetadas, coloque pedaços de frango e de beringela alternados. Repita o processo para os restantes.

Aqueça um grelhador na temperatura média e grelhe as espetadas, de ambos lados, até ficarem douradas.

Sirva regado com sumo de lima e algumas fatias fininhas de malagueta.