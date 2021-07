Sandes de atum fingido

Preparação

Esta receita prepara seis sanduíches.

Colocar o grão-de-bico num prato fundo e esmagar com um garfo, até obter uma pasta espessa e com grumos. Juntar os restantes ingredientes e misturar até ficar tudo incorporado. Pode ser conservado num recipiente hermético no frigorífico até três dias, ou no congelador até três meses.

Preparar cada sandes com alface e tomate a gosto e uma porção generosa da pasta de atum fingido.

Esta receita é parte integrante do livro "Vegan para a família".