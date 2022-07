Caldeirada

Preparação

Comece por temperar o peixe com sal e deixe repousar.

De seguida, corte em rodelas finas a cebola, os alhos, os pimentos, as batatas e o tomate.

Num tacho largo e fundo, comece por aquecer um fio de azeite. Em cima, coloque as rodelas de cebola e deixe amolecer ligeiramente. Junte os alhos, o tomate e os pimentos, mexendo com cuidado e deixando que cozinhem por uns minutos.

Espalhe bem esta mistura no fundo do tacho e junte o vinho, deixando que o álcool evapore. Por cima, coloque as batatas às rodelas e tape o tacho, deixando que cozinhe sem abrir, abanando o tacho de vez em quando.

Quando a batata estiver quase cozinhada, coloque por cima o peixe e um ramo de salsa. Deixe cozinhar tapado para que o peixe cozinhe uniformemente e liberte todo o seu sabor.