No dia do seu aniversário Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", preparou este bolo perfeito para celebrações, festas de crianças ou mesmo para um miminho de fim de semana. Um bolo muito guloso, pouco doce e super fofo.

Este bolinho de festa traz uma combinação de sabores fresca e colorida. Fica uma massa leve com o toque ácido da lima e a doçura do chantilly e dos morangos.

Um bolo de chocolate que se "cola" bem a todas as refeições. Um lanche? uma sobremesa? ou ambas?