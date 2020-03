Face à muita informação disponibilizada, opções no mercado e mesmo alternativas domésticas, impõe-se a pergunta: como produzir, de facto, um bom iogurte doméstico? Joana Andrade Nunes, do blogue Camomila Limão, partilha na primeira pessoa a sua experiência neste campo. E enriquece-a com diferentes ingredientes.

Uma iogurteira (que pode ser adquirida em qualquer loja com eletrodomésticos para o lar por um preço muito simpático), um iogurte natural e um litro de leite (de vaca ou de cabra) são tudo o que precisamos para preparar iogurtes naturais em casa. Para conseguir iogurtes de qualidade superior, utilize leite do dia e um iogurte base de boa qualidade. Os intolerantes à lactose podem utilizar leite e iogurte sem lactose conseguindo obter iogurtes caseiros sem lactose. Será que os iogurtes caseiros são uma opção mais económica do que comprar iogurtes no supermercado? Depende! Se consome iogurtes naturais, de marca branca, dificilmente consegue competir com o preço praticado pelas grandes marcas. Se aproveitar talões de desconto ou campanhas promocionais, mais difícil é garantir que os iogurtes caseiros sejam uma opção mais económica. Será que andamos mesmo a ingerir o verdadeiro iogurte? Ver artigo Contudo, sem dúvida, que os iogurtes preparados em casa são mais saudáveis pois têm muito menos conservantes e aditivos (mesmo utilizando um iogurte natural como base). Para mim, a textura, sabor e qualidade do iogurte caseiro é suficiente para optar por fazer os meus próprios iogurtes. A versatilidade do iogurte natural permite que possa ser utilizado ao natural, como molho para receitas salgadas ou como base para as mais diversas sobremesas. Tem ainda a vantagem de nos permitir obter variadíssimos sabores e texturas bastando adicionar, a gosto, em cada iogurte: Pedaços de fruta fresca (morango, quivi, banana, pêssego, mirtilos, framboesas). Pedaços de fruta seca/desidratada (ameixas, uvas, tâmaras). Compotas/doces. Cereais (aveia, farelo, ou qualquer outro cereal – incluindo os tradicionais de “pequeno-almoço”). Bolachas (partidas em pedaços ou trituradas, na base ou no topo do iogurte). Sementes (linhaça, chia, girassol). Frutos secos picados (nozes, amêndoas, avelãs). Chocolate picado (para os mais gulosos!). Continuar a ler Com uma dose de iogurtes, conseguem obter os mais diversos sabores e texturas sem ter necessidade de adquirir vários packs de iogurte. Receita base de iogurte natural (6 iogurtes) Ingredientes 1 litro de leite

125 g de iogurte natural sem açúcar

Mel q.b. e opcional (podem omitir ou substituir por qualquer outro ingrediente indicado abaixo) Preparação Numa taça, colocar o leite. Com uma vara de arames, envolver, delicadamente, o iogurte. Distribuir o preparado pelos copos de iogurte e colocar dentro da iogurteira, sem tampa. Tapar a iogurteira e deixar a iogurteira ligada durante 12 horas ou até os iogurtes ficarem com a consistência desejada (vejam o tempo mais indicado referido no livro de instruções da máquina que estão a utilizar). Retirar os copos de iogurte da iogurteira, colocar a tampa e guardar no frigorífico. Antes de servir, adicionar um fio de mel (ou outro complemento) a gosto. Joana Andrade Nunes, do blogue Camomila Limão