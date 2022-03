Rui Marques, autor do blogue A Pitada do Pai, “cozinhou-nos” um novo livro, chamou-lhe “Estou Farto de Cozinhar…E Agora?” e apresenta-o como um manual para quem procura cozinha simples, mas nem por isso menos apetitosa. Rui partilha connosco seis entre as 60 receitas do título agora lançado.

Quindim de coco, sugestão do livro “Estou Farto de Cozinhar…E Agora?”