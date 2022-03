Nem sempre a mão certa para a cozinha ou a recompensa que nos traz preparar um prato para a família se conjugam com a paciência ou disponibilidade para enveredar no labirinto de receitas e de utensílios culinários.

Nestas ocasiões, não há como discordar de que um facilitador das tarefas na cozinha pode ser o caminho mais curto para uma mesa criativa, saudável e capaz de agradar a todos. Rui Marques, criador e gestor do blogue “A Pitada do Pai”, retomou a escrita para livro e apresenta-nos a partir de 8 de março o seu novo título, “Estou Farto de Cozinhar…E Agora?” (edições IN). A interrogativa não vem desirmanada de resposta. Nas 176 páginas do presente título, o autor lança mão de uma cozinha simples, sem complicações e apta mesmo para quem o mundo dos tachos e ingredientes é, ainda, uma incógnita.

créditos: Edições IN

Contas feitas, o novo livro do bloguer e autor conta com 60 receitas que utilizam apenas um utensílio de cozinha. Isto, sem esquecer que no presente tempo incluímos nos artefactos da cozinha o robô multifunções.

O blogue “A Pitada do Pai” conta com mais de um milhão de visitas mensais e 230 mil seguidores no Instagram. Refira-se que foi a vencedora dos prémios Play Awards para melhor produtor de conteúdos gastronómicos e presença no top 5 dos maiores influenciadores digitais nesta área.

Rui Marques deve cria receitas fáceis, acessíveis, pensadas para o corrupio dos dias de hoje e sempre com a preocupação na relação entre o binómio sabor e saudável.

O livro chega aos escaparates ao preço de 18,99 euros.