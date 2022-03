“Os segredos da Tia Cátia” regressam ao pequeno ecrã com convidados e q.b. de história

Num total de 44 episódios na temporada, a Tia Cátia irá apresentar algumas das suas receitas favoritas, como por exemplo, um bolo de ananás invertido. Tal receita é inspirada na cultura açoriana, pois e segundo conta a história, o ananás foi introduzido no arquipélago dos Açores, S. Miguel, no séc. XIX. Este fruto rapidamente se tornou uma cultura de grande sucesso nos Açores.

Ainda durante esta nova temporada, a Tia Cátia abre as portas de sua casa a vários convidados especiais que vão cozinhar com ela. Entre eles estão: a chef Marlene Vieira que vai cozinhar Cogumelos recheados com alheira e ovo de codorniz, e para finalizar, Fatias finas de presunto de porco preto; rosbife de novilho, com batata à murro, regado com molho à Mirandesa; e, no final, uma Tarte de requeijão, com doce de abóbora, e praliné de nozes.

créditos: 24Kitchen

O escritor José Luís Peixoto que vai apresentar uma Sopa de sabores alentejanos, com coentros, tomate e ovos, servida com queijo de ovelha; para o prato principal, Coelho frito, refrescado com vinho do Porto e servido com migas de porco preto; e para sobremesa, Boleima de maçã, noz e canela.

Por seu turno, o chef Kiko vai levar ao programa um prato de Gambas cozinhadas em óleo de sésamo e temperadas com aromas fortes, como o gengibre e o wasabi; seguido por Cuscuz de camarão acompanhado por tomate assado no forno, e, por fim, tapioca cremosa, com coco e frutas tropicais.

“Os Segredos da Tia Cátia” conta com duas emissões de segunda a sexta-feira, às 15h00 e às 21h00.