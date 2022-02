Repensar os sistemas alimentares mundiais motiva conferência internacional de food design em Lisboa

“Retransformar, repensar e redesenhar os sistemas alimentares do mundo, tornando-os mais inclusivos, equitativos e sustentáveis pode parecer um desafio insuperável. Mas, na verdade, existem ações concretas que os designers podem realizar”, lemos na apresentação que é feita à terceira edição da Conferência Internacional de Food Design e Estudos em Alimentação (International Food Design and Food Studies Conference - EFOOD2022).

Encontro que surge no seguimento do evento à escala global organizado a 16 de outubro de 2021 (Dia Mundial da Alimentação) pela The Fork Organization. A entidade reuniu online, ao longo de 16 horas, intervenientes de diferentes áreas, desafiados a apresentar as suas ações para impulsionar e criar sistemas e experiências alimentares mais sustentáveis.

Chef Cristina Bowerman. créditos: The Fork

Desta feita, de 28 a 30 de abril, e de acordo com a The Fork, organizadora do encontro na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, “chegou a hora de refletir sobre o futuro que devemos construir junto”. Entre os reptos lançados aos oradores e participantes, estão perguntas como: “o que posso fazer como designer? O que os governos, indústrias, organizações supranacionais podem fazer? O que os setores privado e público podem fazer? O que os agricultores, produtores, distribuidores, restauradores fazem? O que a academia, a investigação e a ciência podem fazer?”

Um convite à participação num mundo em que, sublinha o documento que faz a apresentação do EFOOD2022, “800 milhões de pessoas passam fome em paralelo com altas taxas de obesidade encontradas em algumas populações; em que dietas saudáveis e nutritivas são caras, mas muitos produtores são pobres. Acresce que as práticas atuais não são boas para o meio ambiente”.

Jasper Udink ten Cate. créditos: The Fork

Face ao exposto, há que “transformar os sistemas alimentares para a prosperidade, disponibilizando inovações e tecnologias acessíveis para enfrentar os problemas e questões relacionadas às mudanças climáticas, incentivando técnicas sustentáveis de alimentação e design, com grande impacto na vida das pessoas”.

Na capital portuguesa o extenso programa da conferência internacional vai reunir personalidades como o chef Alex Pirla, a chef Cristina Bowerman, Jozef Youssef, Mariana Amatullo (presidente da Cumulus Association), Martí Guixé (designer), Jasper Udink tem Cate (designer), entre dezenas de intervenientes.

A organização desta EFOOD2022 lança, ainda, o desafio à apresentação de trabalhos de investigação e projetos nas áreas que servem de tema à conferência.

As inscrições na EFOOD2022 podem fazer-se aqui.