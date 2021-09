A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) estabeleceu o Dia Mundial da Alimentação em 1981. Data recordada anualmente a 16 de outubro. Um dia de união global com o objetivo de aumentar a consciencialização sobre as questões que envolvem a pobreza e a fome.

Neste contexto, 2021 marca a comemoração do primeiro Dia Mundial do Food Design (em inglês World Food Design Day - WFDD21), oportunidade para celebrar e reconhecer o valor do Design para (re)pensar e (re)projetar os sistemas alimentares atuais. Celebração que tem como principal objetivo “revelar como a criatividade e o design podem capacitar o indivíduo, ativar mudanças, criar soluções concretas e apoiar ações impactantes, rumo a sistemas alimentares mais sustentáveis”, lemos no site da The Fork Organization, entidade organizadora de uma das iniciativas integradas no WFDD21.

Desta forma, decorre a 16 de outubro uma maratona global com transmissões ao vivo online na página da The Fork Organization. Iniciativa que contará com a presença de personalidades internacionais. Um evento inclusivo de descoberta sobre design e soluções criativas que durará 16 horas, partilhado em todos os continentes com vista às melhores práticas e ideias impactantes.

Neste sentido, a organização do WFDD21 desafiou nos últimos meses estudantes, designers, profissionais, produtores, chefes de cozinha, criativos, profissionais da área alimentar, entre outros, a apresentar as suas ações para impulsionar e criar sistemas e experiências alimentares mais sustentáveis. Isto, independentemente dos projetos estarem em fase de protótipo, em andamento, concluídos ou comercializados, ou simplesmente revelar atividades reais e concretas relacionadas com a alimentos e design (ex. visitas, workshops, demonstrações)

Os empreendedores cujos projetos forem selecionados participarão na maratona online a 16 de outubro, contando com 15 minutos para as suas apresentações.

O desafio à participação destinou-se a áreas tão diversas como o desperdício alimentar, economia circular, políticas alimentares, segurança alimentar, artes culinárias e gastronomia, cadeia de abastecimento alimentar.