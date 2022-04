“Queremos mostrar-te que uma Páscoa deliciosa, livre de sofrimento animal e amiga do ambiente é possível, com as receitas que aqui te sugerimos para esta data comemorativa”, informa a Associação Vegetariana Portuguesa (AVP) numa altura em que divulga as suas propostas para uma Páscoa vegan.

Os interessados em encontrar uma cozinha alternativa para a mesa de festa que preparam, contam com um Assado de lentilhas, alheira e chalota e, à sobremesa, um Flan à moda de Paris.

De resto, para completar a mesa pascal, ficam as sugestões de pratos da cozinha tradicional portuguesa numa versão vegan. Contas feitas, são mais de 30 receitas reunidas num e-book para descarregar gratuitamente.

créditos: Associação Vegetariana Portuguesa

Cogumelos à Bulhão Pato, Pataniscas de legumes, Tofu com broa, Alho-francês à Brás são apenas alguns exemplos do que encontramos ao folhearmos as páginas digitais do livro “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”, assinado pela AVP.

Além de receitas, neste e-book é possível também encontrar uma secção de dicas para substituição de alguns ingredientes como os ovos, o leite ou o queijo que, à primeira vista, são imprescindíveis na confeção de determinados pratos, mas que como, evidencia a presente obra, “não são necessários para experienciar a gastronomia típica de Portugal”.