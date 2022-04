Uma sobremesa que reduz nos açúcares face à receita tradicional. Isto, sem prejuízo no sabor.

Uma mousse de chocolate que faz uso de tofu sedoso. Não lhe falta um agradável toque a raspa de laranja e o xarope de tâmaras a adoçar. A sugestão é do livro "Vegetal a 100%".

"Adoro tornar as receitas básicas do dia a dia em algo diferente, divertido e ainda mais nutritivo. Estas panquecas são isso mesmo e uma ótima solução para os pequenotes aí de casa que teimam em dizer que não gostam de coisas verdes". As palavras são da nutricionista Ana Isabel Monteiro a partir do seu livro "Vegetariano nas Quatro Estações".

As bananas castanhas e com manchas são muitas vezes postas de lado - muitos de nós deitam-nas fora logo quando o seu potencial está prestes a revelar-se. Aproveitadas da forma certa, dão um prato delicioso, saudável e fácil de fazer. A sugestão é da To Good To Go.

O doce do figo é o bastante para adoçar estas bolachas, mas os mais gulosos devem adicionar algo mais para ficarem satisfeitos. Escolha os mais docinhos e de preferência biológicos.

Não precisa de açúcares processados, contém cacau e recorre ao sabor das tâmaras e do arroz tufado. Um salame saudável 100% natural.