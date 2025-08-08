Ana de Armas marcou presença em Tóquio, no Japão, para a estreia do filme do qual é a protagogista, 'Do Universo de John Wick: Ballerina'. A atriz apareceu de surpresa em Roppongi Hills, uma famosa zona de escritórios com áreas de lazer na cidade e conquistou eleogios com o look escolhido.

O vestido da artista pertence à marca Louis Vuitton, tal como todos os que tem vindo a utlizar nos últimos tempos. O chamativo vestido é preto, longo, transparente e tem um corpete com cristais prateados que dá um ar futurista à peça.

As mangas esvoaçantes conferem ao vestido um toque romântico. Relativamente ao calçado, a atriz cubana escolheu umas sandálias pretas com um grande salto compensado que são apenas visíveis porque o vestido é transparente.

Veja as imagens do look em detalhe na nossa galeria.

Já a 26 de maio deste ano, também na estreia do mesmo filme em Berlim, na Alemanha, a atriz, de 37 anos, usou um vestido preto da marca Louis Vuitton. A peça era mais simples, justa, com alças e efeito peplum que lhe conferia elegância.