Ana de Armas marcou presença em Tóquio, no Japão, para a estreia do filme do qual é a protagogista, 'Do Universo de John Wick: Ballerina'. A atriz apareceu de surpresa em Roppongi Hills, uma famosa zona de escritórios com áreas de lazer na cidade e conquistou eleogios com o look escolhido.
O vestido da artista pertence à marca Louis Vuitton, tal como todos os que tem vindo a utlizar nos últimos tempos. O chamativo vestido é preto, longo, transparente e tem um corpete com cristais prateados que dá um ar futurista à peça.
As mangas esvoaçantes conferem ao vestido um toque romântico. Relativamente ao calçado, a atriz cubana escolheu umas sandálias pretas com um grande salto compensado que são apenas visíveis porque o vestido é transparente.
Veja as imagens do look em detalhe na nossa galeria.
Já a 26 de maio deste ano, também na estreia do mesmo filme em Berlim, na Alemanha, a atriz, de 37 anos, usou um vestido preto da marca Louis Vuitton. A peça era mais simples, justa, com alças e efeito peplum que lhe conferia elegância.
E o amor na vida de Ana de Armas?
Se a carreira corre às mil maravilhas, o amor na vida da atriz também parece ganhar cada vez mais espaço. No final de julho, a atriz e Tom Cruise foram fotografados a bordo de um barco na ilha balerar de Menorca, Espanha. Estas imagens confirmaram os rumores que já tinham surgido há uns meses.
A primeira vez que foram vistos juntos foi em março deste ano quando foram apanhados a sair de um restaurante em Londres. De seguida surgiram os dois a entrar num helicóptero.
