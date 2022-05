"Uma boa dose de endro a temperar faz a combinação perfeita com o pepino e o abacate, os ingredientes principais desta receita. Finalmente, as amêndoas torradas dão uma textura estaladiça à sopa", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida´s Food".

Hummus de beterraba Um prato inspirado na cozinha árabe que, na versão aqui apresentada, recorre para além do tradicional grão-de-bico ao uso da beterraba. Receita onde não faltam as dicas da nutricionista.

Ovos estrelados com pesto "Nada como uns Ovos estrelados com pesto para uma refeição rápida, saborosa e que se faz em poucos minutos. Um verdadeiro salva vidas", como nos conta Alida Remtula, autora desta receita e do blogue Alida's Food.