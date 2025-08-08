O verão regressa à cidade com novos sabores e a velha vontade de fugir à rotina. E é precisamente essa promessa de evasão, sem sair de Lisboa, que volta a cumprir-se no River Lounge Deck, do hotel MYRIAD by SANA, com o regresso dos jantares Al Fresco e do MYRIAD Sunday Brunch & Grill.

Com uma vista privilegiada sobre o estuário do Tejo, o espaço transforma-se numa verdadeira escapadinha gastronómica à beira-rio, onde o tempo abranda e os sentidos ganham protagonismo.

Al Fresco: jantares ao pôr do sol com sabor a fusão

De quarta a domingo, entre as 18h00 e as 22h00, o River Lounge Deck convida a jantar ao ar livre com os pés (quase) no Tejo. Até 5 de outubro, os jantares Al Fresco trazem uma carta inspirada na cozinha de fusão Mayumi, onde o sushi e os ceviches se cruzam com sabores orientais e ocidentais, sempre acompanhados por cocktails de autor e música ao vivo.

O ambiente é sofisticado, mas descontraído, ideal para quem quer desligar do quotidiano sem sair da cidade. Cada jantar é uma celebração dos sentidos, com o rio como pano de fundo e a promessa de noites leves, animadas e cheias de sabor.

Sunday Brunch & Grill: o melhor do verão, todos os domingos

Ao domingo, o River Lounge transforma-se novamente — agora entre as 13h00 e as 15h00 — para receber o MYRIAD Sunday Brunch & Grill, o brunch mais exclusivo do Parque das Nações, com um menu pensado para aproveitar os dias quentes em pleno.

O destaque vai para a estação de grelhados ao vivo, com cortes nobres como chuletón, carré de borrego, picanha, presa de porco preto, robalo e camarão-tigre, sem esquecer as espetadas de tamboril e camarão feitas no momento. A experiência completa-se com uma seleção cuidada de ostras frescas, sushi, queijos artesanais, charcutaria premium, pratos vegetarianos e outras especialidades sazonais.

Para terminar, há um buffet de sobremesas artesanais que promete encerrar a refeição com um toque doce e memorável.

O brunch tem um valor de 60€ por adulto (bebidas não incluídas), com duas opções de suplemento: 9€ para bebidas healthy (como Pineapple Mint, smoothie de laranja e cenoura, mojito sem álcool de laranja e manjericão, e águas com/s/ gás); 14€ para o suplemento de vinhos (Vinho Tinto DIVAI Reserva, Vinho Branco DIVAI, Espumante DIVAI e águas).

As crianças até aos 3 anos não pagam e dos 4 aos 12 anos têm 50% de desconto. O estacionamento é gratuito e a reserva prévia é recomendada, através do contacto +351 212 468 688 ou do e-mail reservations@sanahotels.com.