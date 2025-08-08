Cristina Ferreira tem estado a gozar de um período de férias e acabou por viajar para locais paradisíacos. Primeiro, a apresentadora de 'Dois às 10' rumou a Palma de Maiorca na companhia do namorado João Monteiro. Depois foi até à costa alentejana, mais propriamente a Vila Nova de Mil Fontes, onde aproveitou o tempo livre com a família como faz todos os anos.

Mas o melhor estava guardado para o fim. Curiosa com Menorca, a cara da TVI rumou à ilha balear para ficar alojada num dos hotéis mais especiais (e caros) da região.

Os dias vividos na "ilha espanhola mais rural, menos explorada e com praias de água azul" têm sido de paixão e também de algumas aventuras a dois, tal como a apresentadora tem partilhado com os seguidores das redes sociais.

E se os dias são passados na praia e a explorar os trilhos da ilha, as noites têm sido de jantares românticos com João Monteiro. Em todas as ocasiões, Cristina não tem descurado os looks. A apresentadora tem apostado em peças claras e sempre com um toque de sofisticação e moda.

Veja os detalhes dos looks na nossa galeria.

"Quatro dias quatro looks"

Look nº.1

[Look 1] © Instagram - Cristina Ferreira

Este primeiro look é composto por um vestido branco da marca House of CB, de "malha e acabamento texturizado. Tem uma gola que prende na nuca deixando as costas expostas", tal como é indicado no site da marca. Está à venda aqui e custa 235 euros. Como acessórios Cristina usou uma pulseira e anel dourados e uma carteira de luxo da marca Bottega Veneta, chamada Mini Jodie e que custa 2.500 euros.

Look nº.2

[Look 2] © Instagram - Cristina Ferreira

Este vestido, também branco, curto e sem mangas pertence à marca espanhola Zara. Nos pés a apresentadora usou umas sandálias da marca Hermès, no valor de 610 euros mas o detalhe que chama mais a atenção é o chapéu. O acessório pertence à marca portuguesa Le Trap em palha natural. Está à venda aqui por 129 euros.

Look nº.3

[Look 3] © Instagram - Cristina Ferreira

Esta peça é da marca portuguesa Caio Collection, da influencer Mariana Machado, e segue uma das tendências da estação já que é um vestido com efeito balão e em renda. Custa 159 euros e está disponível aqui.

Look nº.4

[Look 4] © Instagram - Cristina Ferreira



O último look que vamos analisar pertence a uma marca internacional. É um conjunto de calções e camisa da Zimmermann, em marfim, de algodão e bordados. A camisa tem um valor de 575 euros e a parte de baixo custa 495 euros. Como sandálias, Cristina optou quase sempre pelo mesmo modelo da Hermès, que referimos anteriormente.