O neto mais velho de Jack Nicholson, Sean Norfleet, foi detido na terça-feira, dia 5 de agosto, em Los Angeles, sob acusação de violência doméstica. O jovem, de 29 anos, foi acusado de agredir uma mulher (que não foi identificada). A notícia foi avançada em primeira mão pelo The US Sun.

Entretanto, relata ainda a imprensa internacional, Sean Norfleet foi libertado após pagar uma fiança no valor de 50 mil dólares (mais de 40 mil euros), no próprio dia, terça-feira, dia 5 de agosto.

Sabe-se ainda que irá a tribunal no próximo dia 26 de agosto. Se for considerado culpado, refere ainda o The US Sun, poderá receber uma sentença de até quatro anos de prisão.

Os registos oficiais de Sean Norfleet revelam que, a confirmar-se, este será o primeiro crime cometido pelo jovem, pois não terá tido nenhum problema com a lei até aos dias de hoje.

Sean Norfleet é o filho mais velho de Jennifer Nicholson. Jennifer é ainda mãe de Duke, de 26 anos, com o ex-marido Mark Norfleet, com quem esteve casada entre 1997 e 2003.

Na sua biografia no Instagram, Sean Norfleet descreve-se como "um compositor musical". E enquanto Sean trabalha como produtor musical, o irmão Duke é ator e apareceu em 'Us and Dreamland', segundo a People.

Jennifer Nicholson é filha da estrela de 'The Shining' Jack Nicholson, nasceu em 1963 e é fruto do casamento do ator com Sandra Knight, com quem o artista esteve casado entre 1962 e 1968.

Jack Nicholson é ainda pai de Caleb Goddard, de 54 anos, com a atriz Susan Anspach, de Honey Hollman, de 43, com a modelo Winnie Hollman, de Lorraine, de 35, e do filho Ray, de 33, com a atriz Rebecca Broussard, ainda de Tessa Gourin, de 30, com Jennine Gourin.

Além de ser avó de Sean e Duke, o ator tem mais três netos, Walter, de 14 anos, Daisy, de 13, e Hank, de 8, que são filhos de Honey Hollman.

