Deixo-lhe três sugestões fáceis de fazer e deliciosas:

"Gelatina” de mirtilos

Esta “gelatina” vegetal é super fresca e nutritiva. Tem a fibra do agar-ágar (a alga que tem a componente gelificante, com efeitos muito positivos no intestino) e as vitaminas e nutrientes da fruta. Pode juntar fruta variada ou mesmo pedaços de bolacha.

créditos: Green Smiles

Pudim de cacau

Faço este pudim quando me apetece algo doce, mas rápido e bastante leve. E com um sabor intenso a cacau. Pode transformar-se também em mousse, sendo a base da receita a mesma.

créditos: Green Smiles

Patê de beterraba

Aproveite a cor vibrante da beterraba e prepare um patê delicioso, para comer com crackers ou com palitos de cenoura, pepino, aipo. Uma delícia!