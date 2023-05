Uma sopa aveludada e reconfortante. Para bebés a partir dos seis meses de idade. Uma sugestão a partir do livro "Comida de Bebé".

Uma forma deliciosa e diferente de comer vegetais numa sugestão a partir do livro "Comida de Bebé" da autoria de Carolina Almeida.

"O pequeno-almoço favorito do meu filho e uma forma deliciosa de adicionar mais vegetais à alimentação dos bebés e crianças!". As palavras são de Carolina Almeida, autora do livro "Comida de Bebé".