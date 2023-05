Broa de batata-doce e lentilhas

Preparação

Esta receita prepara 10 broas.

Cozer a batata-doce.

Quando estiver pronta, coar e esmagar até obter um puré, deixar arrefecer e pesar 150 g.

Numa tigela, juntar a água, o fermento e o agave. Misturar e deixar repousar 15 minutos.

Adicionar a batata-doce, o azeite e misturar.

Por fim, acrescentar as farinhas peneiradas e misturar até obter uma massa lisa.

Deixar a massa na tigela, cobrir com um pano e deixar repousar por algumas horas, até a massa dobrar de tamanho.

Polvilhar uma superfície com farinha e trabalhar a massa.

Ir adicionando mais farinha de espelta, caso a massa esteja a colar nas mãos.

Formar bolinhas e dispor numa assadeira.

Cozer a 190 °C durante 20 a 25 minutos.

Como conservar: as broas podem ser conservadas num saco de pão ou recipiente com tampa à temperatura ambiente por até três dias. Também pode congelar num saco com fecho, sem sobrepor, por até três meses.

Como adaptar: tendo em conta a consistência, esta broa não deve ser oferecida antes de o bebé ter pelo menos um ano (para alguns bebés pode ser mais tarde). Por isso, não é necessária nenhuma adaptação.