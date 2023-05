Sopa cremosa de brócolos

Preparação

Cortar as cebolas, as cenouras e as batatas em pedaços.

Separar os floretes dos brócolos e picar bem os talos e folhas.

Num tacho, refogar a cebola e a cenoura no azeite até ganharem um pouco de cor.

Adicionar as batatas e água suficiente para cobrir os vegetais e deixar levantar fervura.

Reduzir o lume para médio-baixo e cozer durante 10 a 15 minutos.

A água deve borbulhar sem nunca ferver.

Adicionar os brócolos e cozer por mais cinco a dez minutos para ficarem macios, mas não demasiado cozidos, para não perderem a cor.

Triturar a sopa na liquidificadora até obter um creme aveludado.

Servir com as sementes, os floretes de brócolos e um fio de azeite por cima.

Opcional: colocar água noutro tacho e deixar levantar fervura. Escaldar alguns floretes pequenos de brócolos por cinco minutos.