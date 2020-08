"Reduzir o desperdício alimentar é uma das coisas mais importantes que podemos fazer para reverter o aquecimento global". As palavras são de Chad Frischmann, ambientalista norte-americano que nos recorda que a alimentação sustentável requer o combate ao desperdício alimentar.

No fundo, trata-se de dar uma nova oportunidade aos alimentos antes de os deitar fora. Para tornar prático este princípio, a Too Good To Go, aplicação de combate e consciencialização contra o desperdício alimentar, com 190 mil utilizadores em Portugal, disponibiliza a preços mais acessíveis, refeições de restaurantes, hotéis, supermercados, mercearias, pastelarias, entre outros, que simplesmente não foram vendidos dentro do horário de expediente.

Uma atitude que podemos tomar em nossas casas e que nos podem ajudar a evitar o desperdício de alimentos, economizar dinheiro e preservar o planeta.

Para começar, aceite as sugestões simples e práticas que encontra abaixo.

Uvas congeladas com lima

Quem diria? Um snack refrescante e delicioso feito com uvas que estavam prestes a ser desperdiçadas.