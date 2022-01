Antes de nos lançarmos ao fogão e forno com as três receitas sugeridas pela To Good To Go e que reaproveitam o pão que julgamos condenado ao lixo, saiba que a conservação é um passo importante para prolongar a vida útil deste alimento.

Congelar: guarde o pão dentro de um saco de congelação bem fechado. Se for um pão com côdea rija, use dois sacos, para que fique protegido mesmo que rasgue um deles. Nunca congele pão ainda quente. O pão dura cerca de seis meses no congelador, mas a partir de um mês pode começar a perder sabor.

Guardar: se não quer congelar o pão, guarde-o à temperatura ambiente dentro de um recipiente de cerâmica, para que fique protegido, mas possa “respirar”. Nunca guarde pão no frigorífico.

Reavivar: o pão ficou seco? Há solução para isso. Passe o pão por água (mas sem encharcar completamente), coloque-o no forno a 180 ºC durante cinco a dez minutos e voilá, fica como novo. Deve consumi-lo nas próximas horas, pois pode ficar seco novamente.

Com o pão que sobrou pode fazer uma bela entrada em jeito de bruschetta. Basta juntar queijo, vegetais, maionese e q.b. de ervas aromáticas.

O pão do dia anterior nunca ficou tão saboroso. Tomate, manjericão, bacon ou fiambre são combinação irresistível.

Dê uma nova vida ao pão que sobrou acrescentando-lhe doçura. Um pudim repleto de frutos secos e de muito fácil preparação.