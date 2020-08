Spring Rolls de sobras de vegetais

Preparação

Lave e corte os vegetais e o abacate. Não deite fora os caules, descasque-os para revelar o seu interior mais suave e corte-os em fatias muito finas.

Submerja as folhas de arroz em água bem quente e retire-as quando estiverem moles. Coloque-as numa superfície limpa e coloque os vegetais no centro. Regue com um pouco de molho de soja.

Enrole as folhas de arroz cuidadosamente. Está pronto.

Caso seja a gosto, pode adicionar sobras de frango assado, queijo feta ou atum.

Esta receita é uma sugestão da To Good to Go.