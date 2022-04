“Muitas pessoas sentem-se intimidadas pela dieta low carb: não dispõem de muito tempo para dedicar à cozinha, têm uma família inteira para alimentar ou receiam sentir a falta das suas refeições favoritas”, conta-nos Alessandra Losacco na apresentação do seu livro “A Cozinha Low Carb da Alê” (edição Marcador), obra que reúne dezenas de receitas para todos os dias.

Depois de ter criado a sua página de Instagram, “Alefitmom1”, a coach em alimentação low carb [dieta que diminui a ingestão de alimentos ricos em carboidratos e se aumenta o consumo de proteínas], mantém o registo a que habituou os seguidores na rede social, ao partilhar pratos fáceis de confecionar. Alessandra está determinada a mostrar às pessoas que seguir uma alimentação low carb não precisa de ser complicado, nem demorado, insustentável ou aborrecido.

Argumentos não faltam à influenciadora digital que salienta alguns dos benefícios da dieta low carb: “ajuda a perder mais peso e a emagrecer; reduz automaticamente o apetite; diminui os níveis de triglicéridos no sangue; melhora os níveis de HDL (colesterol bom), reduzindo o risco de doenças coronárias; reduz os níveis de glicose e insulina no sangue, evitando doenças como a diabetes".

O livro organiza as receitas por temas, das entradas (salgadinhos de festa, bolinhas de salmão, maionese de aljo), às refeições principais (carninha recheada, fajitas, frango ao creme de espinafres, salmão ao molho cítrico), às propostas “vapt-vupt” para dias apressados (pudim de frutos vermelhos, sonhos de salsicha fresca, tarte rápida) ao top 10 dos pratos mais populares do Instagram da autora (crackers, bolo de nozes, taça três cores, queijadas).

Alessandra deixa-nos também alguns conselhos para, à mesa, fazermos trocas inteligentes: “troque, de manhã, o pão por ovos; troque o arroz por arroz de couve-flor; troque esparguete por curgete cortada em espiral; troque refrigerantes por água com gás; pare de comprar tudo o que tenha grãos, farinha de trigo e açúcar”.

Na obra que agora lança, Alê, como é conhecida, fala-nos do seu percurso, das suas origens no Brasil, na mudança para Portugal. Alessandra, atualmente com 50 anos e com três filhos, cresceu a ver o pai numa luta constante com a balança, contra a obesidade, compulsão e doenças cardiovasculares. Um trauma que levou Alessandra a enveredar por um estilo de vida saudável, com a prática de uma alimentação equilibrada e exercício físico.

Uma história que também é de superação, com um cancro para vencer (assim foi), o apoio da família, muito amor e a descoberta da alimentação low carb: “com o que fui aprendendo sobre a alimentação low carb ao longo dos últimos anos, fui mudando a minha alimentação, eliminei do meu dia a dia o açúcar, o glúten, os refinados tradicionais”.

Há dois anos, Alessandra criou o projeto “A Alê está na minha cozinha”, iniciativa que a leva a casa das pessoas, a lojas e a outros espaços ministrar workshops sobre alimentação low carb, com degustação de receitas feitas pela própria, com a ajuda dos participantes.

“A Cozinha Low Carb da Alê” chega aos escaparates com o preço de 18,90 euros.