Vai querer ter esta cocada na sua mesa do lanche, a acompanhar um chá ou um café. Também não cai mal com uma limonada. Uma sugestão a partir do livro "A Cozinha Low Carb da Alê".

Uns quadradinhos deliciosos, fofos e com uma humidade perfeita. Fazem a delícia de miúdos e graúdos.

Quem não gosta de manteiga de amendoim? Um bolo sugerido pela doceira Mafalda Agante do blogue "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?"

O bolo fica com uma consistência bastante húmida e é perfeita para os apreciadores de coco.