Há mesas que, no calendário anual, são únicas. E, entre as mesas especiais, a de Natal tem uma magia muito própria: a de criar laços entre quem se reúne para a noite da Consoada. Tem, ainda, a mesa natalícia, o dom de juntar num único momento alguns dos alimentos que mais prezamos. O tão nosso bacalhau que se quer “com todos” e que pede um bom fio de azeite, uma boa tábua de queijos e de charcutaria, com diversidade e representantes de diferentes regiões, uma seleção de mariscos, para nos recordar que o mar também faz parte da mesa nacional. E, naturalmente, porque o Natal também é guloso, não pode faltar o soberano da época - o Bolo Rei.

Melhor ainda quando podemos, num mesmo local, encontrar toda esta diversidade, evitando o que não queremos: saltar de loja em loja. Há solução: chama-se Auchan e aqui encontra todos os produtos da estação.

Mas, há mais. Quando conjugamos esta loja com o termo online temos não uma, mas várias soluções para a recolha das nossas compras, ganhando tempo para ficar em casa a preparar a noite de Natal. Tão simples como fazer as compras online e escolher a modalidade de recolha: na loja, no serviço drive, nos milhares de pontos de recolha em todos o país ou em casa. Veja aqui todas as modalidades.

Vamos às compras?

Bacalhau e azeite

Não há como negá-lo na mesa de Natal. O bacalhau nasceu para harmonizar com a Consoada. E há tanto por onde escolher: Do crescido, ao graúdo, ao de cura amarela e ao corrente. A par do bacalhau, o azeite cola-se de imediato ao nosso imaginário de Natal. Aliás, não há como separar o “fiel amigo” do “ouro líquido” nacional. Um bom fio de azeite virgem, ou extra virgem e o prato ganha alma. E há tantas opções.

Queijos, charcutaria e vinhos

Se há mundo de alimentos diverso é o dos queijos e presuntos. Se há prazer numa boa mesa é a de encontrarmos uma tábua de queijos e charcutaria bem nutrida de diversidade. Dos queijos de cura longa, aos amanteigados e aos presuntos serranos, entre outros, não vai ser difícil uma mesa tentadora.

Já com o vinho brinda-se, valorizam-se os pratos, saboreiam-se diferentes regiões. Tintos, brancos, espumantes, mas também licorosos, como o Moscatel e o Vinho do Porto. Aqui, a seleção é de fazer “tchin tchin”.

Marisco

Marisco rima com petisco e com mesa de festa. No Natal, o camarão de diferente calibre e o gambão, trazem para a ceia um apetite especial. Vamos petiscando e, quem sabe, não temos a surpresa de um creme de marisco reconfortante.

Bolo-Rei

De frutas cristalizadas, mas também de chocolate ou mesmo desmanchado. O que seria de uma mesa de Natal sem o remate sempre esperado do Bolo-Rei. Não é apenas uma gulodice, é um imprescindível nas nossas memórias natalícias.