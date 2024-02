Uma sanduíche repleta de referência cinematográficas. Quem já viu o filme "Espanglês", com Adam Sandler, sabe do que estamos a falar.

As crianças vão adorar esta versão de frittata, aqui com um arroz estaladiço. Uma forma de levar os mais pequenos a comerem vegetais.

No forno, as camadas de lasanha vão fundir-se com os queijos e o molho branco. Fica uma delícia.

A couve-flor vive além da sopa. Experimente esta versão como entrada ou acompanhamento, cheia de sabor.

Um prato rápido e delicioso que sabe ainda melhor quando feito com os legumes frescos.

Uma quiche deliciosa, requintada e que obriga a pouco esforço na cozinha.

Mesmo quem goste das partes mais secas do frango não ficará indiferente a estas suculentas coxas douradinhas.

Cordon Blue é um termo gastronómico que significa "de alta categoria". Assim, este frango suculento embrulhado em presunto e queijo cremoso é do mais delicioso que pode haver.