Bacalhau à Brás, Carne de porco à alentejana e Sopa da pedra completam a ementa que o chef Rui Paula preparou a par com dois nutricionistas para o livro "Tradicional e saudável". O objetivo: apresentar pratos clássicos, aqui com menos calorias, sem que percam as qualidades que lhes apreciamos.

Carne de porco à alentejana, sugestão do livro "Tradicional e Saudável".