Carne de porco à alentejana

Preparação

Cortar a carne em cubos e temperar com os dentes de alho picados, o vinho branco, a massa de pimentão, o sal e a pimenta.

Deixar marinar durante 20 minutos e depois escorrer a carne (reservar a marinada).

Descascar as batatas, cortar em cubos, temperar com um fio de azeite e sal e levar ao forno a 250 °C por 15 minutos (fritas em óleo na receita original).

Aquecer o azeite num tacho, juntar a carne e saltear.

Adicionar as amêijoas, regar com a marinada e deixar cozinhar até a carne ficar dourada, mas com molho (se necessário, regar com um pouco de água).

Juntar as batatas, os picles e as azeitonas pretas, envolver bem e polvilhar com coentros picados.

Nota: para enriquecer o sabor final da carne, pode juntar ervas aromáticas à marinada, como por exemplo salsa, tomilho ou alecrim.