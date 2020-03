Coxas de frango assadas com caril

Preparação

Começar por temperar as coxas de frango com os dentes de alho picados, três hastes de cebolinho picados, o caril, o pimentão-doce, o sumo de limão e uma pitada de sal. Deixar a marinar por meia hora.

Aquecer o forno a 180 ºC/200 ºC. Colocar as coxas de frango com a pele para cima num tabuleiro de forno juntamente com a marinada. Regar com um fio de azeite colocar no forno e deixar assar por 15 minutos.

Virar as coxas e deixar mais 15 minutos.

Por fim virar novamente a pele para cima e acrescentar o tomate partido em metades, deixando tostar por mais 15 minutos.

Retirar do forno, polvilhar com cebolinho fresco e servir.