1. A maçã, uma pequena fonte de cianeto

Apesar de ser uma das frutas mais consumidas no mundo, as sementes de maçã contêm pequenas quantidades de cianeto. Embora seja inofensivo quando consumido em pequenas quantidades, recorda-nos que até mesmo alimentos aparentemente inóquos podem conter substâncias potencialmente tóxicas.

2. A cenoura e a visão apurada

A ideia de que as cenouras melhoram a visão não é apenas uma lenda urbana. Este vegetal é rico em betacaroteno, um precursor da vitamina A, essencial para a visão, especialmente em condições de pouca luz. No entanto, comer cenouras em excesso não vai transformar o individuo num super-herói com visão noturna aprimorada.

3. O leite e os outros poderosos amigos do cálcio

Não obstante ser amplamente associado ao cálcio, o leite de vaca não é a sua única fonte. Os brócolos, o tofu, o salmão, entre outros alimentos também fornecem uma dose considerável de cálcio. Para quem é intolerante à lactose ou vegano, existem alternativas ao leite igualmente ricas em cálcio.

4. O quivi, um campeão da vitamina C

É comum crer-se que as laranjas são a melhor fonte de vitamina C, mas o quivi supera-a neste aspeto. Uma única porção de quivi contém mais vitamina C do que a mesma quantidade de laranja. Além disso, o quivi é rico em fibras e antioxidantes.

5. O mel e as bactérias imortais

O mel é um alimento notável dada a sua longa durabilidade. Foram encontrados frascos de mel em tumbas egípcias que datam de há mais de 3.000 anos, em bom estado para consumo. A acidez natural do mel e a sua baixa quantidade de água criam um ambiente desfavorável ao crescimento de bactérias e microorganismos.

6. O pimentão e o sabor da vida

Os pimentões vermelhos são uma excelente fonte de vitamina C, mas também contêm capsaicina, uma substância que confere o sabor picante. Curiosamente, a capsaicina tem sido estudada pelos seus potenciais benefícios para a saúde, incluindo a redução da dor e a promoção da perda de peso.

7. O alho e a longevidade

O alho é um alimento amplamente conhecido dado o seu sabor e aroma intensos, mas também apresenta uma história notável na medicina tradicional. Algumas culturas acreditavam que o alho contava com propriedades mágicas que poderiam prolongar a vida. Hoje, a ciência reconhece os benefícios do alho para a saúde, incluindo a capacidade de reduzir o risco de doenças cardíacas.

8. O pepino e a sua incrível composição de água

O pepino é composto por cerca de 96% de água, tornando-o um dos alimentos mais hidratantes. Além disso, o pepino contém nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais. Portanto, é uma escolha saudável para manter o corpo hidratado, especialmente durante os meses quentes de verão.