A nutrição desempenha um papel fundamental no rendimento desportivo. “Se nutrir o seu corpo de forma correta, considerando sempre as suas especificidades e os objetivos que pretende alcançar, vai prevenir lesões, melhorar a recuperação muscular e até obter aquele pico de energia que lhe dará forças para sair do sofá”. Esta é a mensagem que Ana Azevedo, personal trainer e Técnica Especialista em Exercício Físico, nos deixa no seu livro “Comer Para Treinar Melhor” (edição Manuscrito).

Da obra, publicamos sete receitas fáceis e saudáveis que trazem o mesmo objetivo das restantes 63 propostas de cozinha que encontramos no livro: “comida deliciosa e muito fácil de preparar”, ideal para todos os que praticam exercício físico. A obra que contou com a revisão científica das nutricionista Lia Faria e Sara Raquel Almeida, apresenta capítulos introdutórios recheados de informação sobre alimentação e exercício físico.

Uma receita que nos propõe tornar a carne do peito do frango um deleite suculento e saboroso.

Bolonhesa de atum Um clássico quando falamos de pratos que se preparam em pouquíssimo tempo.

Tofu mexido Uma receita a partir do livro "Comer para treinar melhor", com autoria de Ana Azevedo, Técnica Espe­cialista em Exercício Físico.

Smoothie de frutos vermelhos proteico Tendo por base a bebida vegetal, eis uma receita que pede consumo imediato para tirar partido da frescura dos ingredientes.

Panquecas de cheesecake Com Ana Azevedo, Técnica Espe­cialista em Exercício Físico, enveredamos no mundo das receitas saudáveis e equilibradas. Aqui, um clássico do lanche revisitado.

Barras de proteína vegan de amendoim Uma receita saudável que prepara com apenas três ingredientes. Após algum tempo no frigorífico, as barrinhas estão prontas a consumir.