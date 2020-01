Snack saudável de grão-de-bico

A vantagem desta receita é que podemos adicionar as nossas especiarias preferidas, seja cominhos, gengibre, malagueta, pimenta.

Lollipops de Parmesão

Queijo parmesão e sementes numa camadinha fina, estaladiça, perfeita para ter à mesa.

Pipocas salgadas de espirulina

Não desanime com a ideia de adicionar espirulina às pipocas, porque se ainda não sabe, a espirulina é considerada um dos superalimentos com maior densidade nutricional do mundo.

Chips de batata vitelotte, só vai precisar de 2 ingredientes

Com uma casca cor púrpura escuro, quase preto e um interior matizado de violeta e branco, as batatas violetas são mais doces do que as batatas comuns, assemelhando-se à batata doce e com um travo a castanha.

Snacks de banana e muesli

Nada melhor do que um doce caseiro sem açúcar refinado para petiscar durante o dia.