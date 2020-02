A manteiga bem ´amarelinha´ é melhor para cozinhar

A cor dos pastos varia consoante as regiões e a época do ano, assim irá variar o leite da vaca e, consequentemente, um dos seus subprodutos, a manteiga. As próprias raças de vaca apresentam grandes variações. Com tal diversidade é lógico que a cor da manteiga não seja, por si só, fator para determinar a sua qualidade. Uma mesma manteiga pode até apresentar-se mais clara no verão e mais escura no inverno, estando isso relacionado com a cor da erva que alimentou os animais. O que a indústria alimentar por vezes faz para manter a uniformidade do aspeto da manteiga ao longo do ano é adicionar-lhe corantes aprovados (ex. caroteno).

A casca de cebola na água da cozedura acresce cor ao marisco

Faça a seguinte experiência. Leve dois tachos ao lume e coza porção idêntica de marisco, por exemplo lavagante. Num dos tachos acrescente à água e ao sal, duas ou três cascas de cebola. No outro não acrescente cebola. No final não vai encontrar diferença na cor entre as duas doses de marisco. O calor da água fervente aciona um pigmento avermelhado (o carotenoide) na casca do lavagante ou do camarão, dai a alteração da cor do acinzentado para o encarnado.

Uma tarte com maçãs grandes e lustrosas fica mais saborosa

A “cera” que encontra aplicada, por exemplo, nas maçãs, não é mais do que um conservante que a indústria alimentar acresce à fruta para reter a humidade da mesma. A fruta fica mais fotogénica e, obviamente, ao reter humidade não se arrisca a ter perdas de peso, mirrar e perder textura. Peras, pimentos, pepinos, laranjas, maçãs, ameixas, são alguns dos frutos e vegetais na longa lista dos “encerados”. Em si a cera industrial pode não constituir um problema, pois são aplicados produtos naturais. Não será, contudo, uma mais-valia alimentar ou acréscimo de qualidade numa fruta sensabor. O que pode não acontecer na chamada “fruta feia”, geralmente mais barata, apenas desmerecida pela indústria e pelo consumo por não ter um aspeto perfeito em termos de cor, formato e calibre.

Devemos barrar o frango com molho logo no início do assado

Barrar a carne de frango com um molho no início do assado não lhe traz sabor acrescido. Muitos, entre os molhos industriais, contam com uma grande quantidade de açúcar. Se barrar a carne de frango antes de esta ir à brasa, a temperatura elevada do assado vai queimar esse açúcar e conferir à carne um aspeto queimado e sabor algo amargo. Na realidade devemos barrar a carne do frango uns 15 minutos antes do assado estar pronto e, atenção, o lume não deve estar muito quente.