Cebolinho ou manjericão ou endro = Pasta de ervas aromáticas

Pode usar para temperar sopas, arrozes, molhos.

A uma taça leve a erva aromática que preferir, entre cebolinho, manjericão ou endro. Pique-a bem. Junte-lhe um pouco de azeite extra virgem e misture usando as mãos. Deixe que as ervas absorvam o azeite. De seguida espalhe a pasta sobre folha de alumínio de cozinha, achate usando as costas de uma colher e feche a folha como se fosse um envelope. Leve ao congelador.

Manjericão + tomilho + alecrim = Sal de ervas aromáticas

Excelente para aromatizar os cozinhados.

Basta levar à liquidificadora uma chávena de sal grosso marinho e as ervas aromáticas (todas em pó): uma colher de sopa de alecrim, duas colheres de sopa de tomilho, duas colheres de sopa de manjericão, duas colheres de sopa de orégãos. Junte uma colher de chá de noz-moscada ralada na hora. Misturar até obter uma mistura fina. Conservar à temperatura ambiente num recipiente tapado.

Alecrim + orégão = Torradinhas com azeite e ervas frescas

Excelente para pão que acompanha, por exemplo, uns caracóis.

Torre fatias de pão. Com estas ainda quentes, pincele-as com um bom azeite extra virgem e salpique com as ervas aromáticas secas.