Devido à necessidade permanente que têm de manter a glicemia, os níveis de colesterol e triglicéridos e a pressão arterial regulada, as pessoas que sofrem de diabetes devem ter cuidados acrescidos com o que ingerem no dia a dia, privilegiando ingredientes alimentares menos calóricos e métodos de confeção com menos gordura, como recomenda o projeto informativo multiplataforma Diabetes 365º. Para além destas, encontra lá outras propostas deliciosas e nutritivas que toda a família deve provar.

1. Creme de abóbora com hortelã

Ingerir uma sopa é uma das formas mais saudáveis de iniciar uma refeição. Validado pelo Departamento de Nutrição da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), este creme, muito fácil de preparar em casa, requer pouco mais do que meia dúzia de ingredientes. Para conhecer as quantidades necessárias e os passos de confeção, clique aqui.

2. Scones de quejo e cebola com espinafres

Os doces são os mais conhecidos mas, para variar, a Diabetes UK, organização a que pertencem muitos diabéticos do Reino Unido, sugere-os aqui numa versão salgada, rica em hidratos de carbono. Uma dose contém cerca de 117 calorias, 2,2 gramas de fibras e 4,2 gramas de proteínas, pouco menos do que a quantidade de gorduras que tem, 4,4. Para conhecer os ingredientes e os passos de confeção, clique aqui.

3. Pescada com cogumelos

Validado pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), é um prato de peixe saudável e nutritivo, perfeito para uma refeição equilibrada. Uma dose fornece, em média, 256 calorias, 23 gramas de proteínas, 6 gramas de gordura e 25 gramas de hidratos de carbono. Para conhecer os ingredientes necessários e os passos de confeção, clique aqui.

4. Perna de peru assada com molho de laranja

A carne de aves, com menos gordura do que a de bovino, suino, ovino ou caprino, é uma das mais recomendadas para os diabéticos, ainda que tenha de lhe retirar sempre a pele. Pode servi-la com quinoa cozida ou com vegetais cozidos em água temperada de sal ou salteados em azeite. Para conhecer os ingredientes e os passos de confeção, clique aqui.

5. Espetadas de frutos tropicais com molho de iogurte e mel

A fruta é fundamental para conseguir um regime alimentar variado e é um mito que os diabéticos não a possam ingerir. O truque, como algumas frutas têm bastante açúcar, passa por comê-las pequenas porções, sempre que possível com a casca, várias vezes ao dia. Em ocasiões especiais, ao lanche ou como sobremesa, pode preparar receitas saudáveis, como esta. Para conhecer os ingredientes e os passos de confeção, clique aqui.