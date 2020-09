Setembro é mês de #SetembroSemCarnePt. A iniciativa partiu de duas portuguesas, Bárbara Oliveira e Ana Monteiro, que no verão de 2019, alarmadas pelos incêndios de grandes proporções que destruíram parte da floresta amazónica, que tem vindo a ser dizimada para a produção de gado, apelaram à eliminação deste ingrediente da alimentação durante quatro semanas. No caso de não querer fazer refeições exclusivamente vegetarianas, pode recorrer ao peixe para abraçar esta causa.

1. Salmão teryaki sobre cama de couve-lombarda

Uma receita de peixe, saborosa e nutritiva, a considerar para as suas refeições ao longo deste mês. Fácil e rápida de preparar, tem ainda a vantagem de conter poucos hidratos de carbono, o que a torna ideal para quem está a fazer dieta. Para ir variando a ementa, pode usar a marinada utilizada na sua confeção para preparar outros peixes no forno.

2. Esparguete com tamboril

Validada pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) e pelo Diabetes 365º, esta é uma proposta gastronómica que, na realidade, todos podem saborear. Uma dose contém 262 calorias e fornece 18 gramas de proteínas, 9 gramas de gordura e 26 gramas de hidratos de carbono. Para saber como preparar esta receita, clique aqui.

3. Salmão selvagem panado com chutney de manga e molho e salsa e coentros

Esta receita, com assinatura do chef francês Maxime Ogus, ex-consultor gastronómico da Transitions Optical, diplomado pela prestigiada École Hôtelière Jean Drouant de Paris, previne a miopia. Substitua as nozes-de-macadâmia por nozes-de-pecã ou pistácios e use, preferencialmente, postas de peixe com cerca de 150 gramas sem pele nem espinhas.

4. Bacalhau com natas fingido

Basta pronunciarmos o nome deste prato para começarmos a contabilizar todas as calorias que não queremos acumular. Mas com esta versão recriada pela nutricionista Patrícia Segadães, que substituiu as batatas fritas por curgetes assadas, para a revista Prevenir, não terá de o fazer. Para saber como preparar esta receita, clique aqui.

5. Salmão com puré sobre cama de vegetais e frutos secos

Uma especialidade que, bem empratada, parece saída diretamente da cozinha de um grande chef, apesar de ter a vantagem de ser muito fácil, rápida e simples de preparar. Um prato de peixe, delicioso e nutritivo, que vai surpreender. Nalguns países, há quem o leve à mesa nas festas natalícias mas, na verdade, o Natal é quando o homem o quiser.