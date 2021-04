Com o regresso às atividades de sempre e ao ritmo acelerado do dia a dia, sentimos a necessidade de algo que nos ajude a dar um boost, sendo muitas vezes o café a bebida que consideramos mais estimulante.

Mas, nem toda a gente aprecia café e esta poderá também não ser a opção mais saudável para algumas pessoas. Existem outras bebidas que ajudam a despertar e a dar energia ao longo do dia, reduzindo a sensação de fadiga.

A Health Coach Ana Gomes deixa 5 sugestões de bebidas estimulantes que são boas alternativas ao café.

1 – CHÁ DE ROOIBOS

Este chá - que nem contém teína - é um bom estímulo para o sistema nervoso. Desta forma, acaba por ser uma bebida estimulante e interessante, havendo no mercado várias alternativas com diferentes sabores mas, tendo o Rooibos como base.

2 – MATCHA COM BEBIDA VEGETAL

Um belo latte verde, com o famoso Matcha, a folha do chá verde transformada em pó, é uma das bebidas mais interessantes, no que ao nível de antioxidantes diz respeito!

Esta bebida pode ajudar a melhorar o humor, a memória e a nossa capacidade de concentração por possuir teanina e cafeína, o que ajuda a melhorar o rendimento cognitivo e contribui para o estado de alerta, enquanto a teanina promove o relaxamento e acalma e diminui a tensão.

3 - CACAU

Um maravilhoso cacau quente, sendo que atualmente encontramos misturas no mercado que são realmente promotoras de bem-estar, especialmente quando combinadas com maca ou reishi.

O ideal é não adoçarmos em demasia e procurarmos a canela ou a baunilha - por exemplo - para ter uma bebida doce sem uma grande concentração de açúcar.

4 – CHÁ DE GINSENG

Este chá estimula a concentração e fornece energia. É um pouco amargo mas, nada que um pouco de adoçante natural como mel, geleia de arroz ou xarope de tâmaras não resolva!

5 – BEBER SIMPLESMENTE ÁGUA!

A bebida mais simples, mais saudável - e com menos contra-indicações - que se pode beber! Devemos beber - em média - 1,5l de água por dia e, para além de nos manter naturalmente hidratados, ajuda a regular a temperatura corporal e melhora o nosso humor.

Estas são apenas algumas das vantagens que podemos apontar e que fazem desta bebida uma das melhores opções.