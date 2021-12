Está longe de ser uma carne consensual mas a verdade é que, em todo o país, continua a ter muitos apreciadores. Como esta é, por norma, uma proteína com alguma gordura, este prato tradicional deve ser, idealmente, harmonizado com vinhos tintos com uma acidez mais alta, com uma estrutura forte e com os taninos vincados. A maridagem com néctares brancos, seguindo uma nova tendência internacional, também não é de excluir.

1. Tributo Tinto 2019

Este tipo de carne pede vinhos estruturados, com bom corpo e uma boa intensidade, com um bom equilíbrio entre o álcool e os taninos. Elaborado por Rui Reguinga, um dos mais reputados enólogos portugueses, reconhecido pela sua mestria e pela sua dedicação ao terroir, integra 80% de Syrah, 10% de Grenache, 5% de Mourvèdre e 5% de Viognier na sua composição.

Marcado por uma cor rubi e um aroma de grande intensidade, o Tributo Tinto 2019 é um vinho complexo e surpreendente. Com notas de frutos vermelhos maduros e amoras, apresenta ainda um toque balsâmico da barrica e um paladar equilibrado. Muito elegante, regista uma boa acidez, um final longo e uma agradável persistência, que não passará despercebida.

2. Quinta da Alorna Reserva Touriga Nacional & Cabernet Sauvignon Tinto 2017

Este vinho resultou de um desafio, o de aliar uma casta portuguesa a uma casta francesa, enaltecendo o melhor de cada uma. O resultado é um néctar que alia os aromas a flores e frutos vermelhos da Touriga Nacional às especiarias típicas do Cabernet Sauvignon. Intenso com final de boca persistente, este vinho da Quinta da Alorna, em Almeirim, tem sido muito elogiado internacionalmente desde que foi lançado no mercado.

3. Palpite Tinto 2019

Elaborado com 31% de Alicante Bouschet, 22% de Aragonez, 19% de Touriga Nacional, 15% de Alfrocheiro e 13% de Trincadeira, este vinho da Fitapreta, empresa criada pelo enólogo António Maçanita, viu o prestigiado crítico norte-americano Robert Parker da Wine Advocate atribuir-lhe 94 pontos.

Com 18 meses de estágio em barricas de carvalho francês, Palpite Tinto 2019 é um vinho da cor de uma violeta com uma tonalidade mais escura. Para além de um aroma concentrado de frutos vermelhos, evidencia notas subtis de mentol com fruta madura e taninos redondos. O final de boca é intenso e persistente.

4. Casal da Coelheira Limited Edition Branco 2020

Embora tradicionalmente se associe mais a carne a vinho tinto, a verdade é que os brancos podem revelar-se uma opção surpreendente, sobretudo se forem frescos e elegantes, como é o caso deste. Com estágio em madeira, o que lhe confere uma maior estrutura, venceu a Grande Medalha de Ouro na categoria de vinhos brancos na oitava edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola, competição organizada em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal.

5. Teixuga Branco 2015

As uvas da casta branca Encruzado reinam no Teixuga Branco 2015, um vinho que estagiou durante 19 meses em barricas de carvalho francês novas, até alcançar uma total integração com o recipiente, revelando a partir desse momento toda a sua estrutura e complexidade. Para além do cabrito assado, pode servir este vinho da Caminhos Cruzados, produtor vinícola beirão sediado em Nelas adquirido pelo Grupo Terras e Terroir, com bacalhau.

6. Ravasqueira Reserva da Família Tinto 2019

É nos solos argilo-calcários de uma vinha de 10 hectares pertencente ao Monte da Ravasqueira que são cultivadas as castas Touriga Nacional e Syrah usadas na produção deste vinho. Um néctar especial que homenageia a família José de Mello através da produção de um reserva que tem origem na viticultura de precisão e na escolha das parcelas que melhor representam o perfil deste tinto alentejano.

Marcado por uma cor encarnada densa e um tom violeta profundo, é de grande elegância e complexidade no nariz, com notas de fruta preta, madeira integrada e especiarias. Na prova, este néctar revela-se o mesmo perfil de elegância e cumprimento, com taninos finos, longos e mastigáveis. Para além de notas de chocolate, distinguem-se notas minerais integradas com notas de barrica.

7. A.C.A. Fernão Pires Branco 2018

Elaborado com as melhores uvas da casta Fernão Pires, provenientes de uma vinha velha da charneca ribatejana implementada em solos pobres de natureza arenosa, este vinho branco monovariental da Adega Cooperativa de Almeirim fermentou em barricas de carvalho francês a temperatura controlada e foi alvo de uma batonage sobre borras finas durante 45 dias.

Com uma cor citrina e aromas de frutos de polpa branca com notas de flor de laranjeira, revela, na boca, um excelente equilíbrio, sobressaindo uma acidez fina e crepitante. Com notas complexas no final de boca, também é um excelente acompanhamento para queijos de pasta mole e para pratos de peixes no forno condimentados, além de bacalhau com natas e sopa da pedra.

8. Quinta do Portal Tinta Barroca Tinto 2016

Este vinho, um monocasta cheio de personalidade do produtor duriense Quinta do Portal, é um tinto frutado e harmonioso, com taninos redondos, volumosos e um final de boca bem marcado, fresco e possante. Depois de uma fermentação alcoólica em maceração em cuba de inox a uma temperatura constante entre os 26º C e os 28º C, fez um estágio muito curto em cascos de carvalho francês. A prestigiada revista Wine Enthusiast atribuiu-lhe 90 pontos.

9. Quinta da Viçosa Tinto 2019

Tem o nome de uma das maiores vinhas do grupo empresarial João Portugal Ramos. Esta quinta está localizada perto de Estremoz e ocupa uma extensão de cerca de 36 hectares de vinha em produção biológica. Foram lá que foram vindimadas as uvas que deram origem a este néctar, um blend de duas castas, uma autóctone e uma internacional, que procura oferecer um vinho diferente, estruturado e, ao mesmo tempo, requintado e elegante.

Elaborado com Syrah e Trincadeira, apresenta uma muito boa concentração aromática, com as notas de frutos vermelhos e especiarias provenientes da casta Syrah a (con)fundirem-se com os aromas de bosque e cogumelos típicos da casta Trincadeira. Os taninos encontram-se bem presentes e de forma extremamente elegante, com um longo e distinto final. Para além de cabrito assado, pode servir este vinho com caça e carnes vermelhas.

10. Bridão Private Collection DOC do Tejo Tinto 2018

Intenso, frutado e fresco, este vindo da Adega Cooperativa do Cartaxo é perfeito para acompanhar pratos de sabor intenso, como é o caso do cabrito assado. Com Touriga Nacional e Alicante Bouschet, estagiou durante oito meses em barricas de carvalho nacional e, posteriormente, fez um estágio de meses em garrafa, um processo que lhe garantiu algumas das características que agora evidencia.

De um granada intenso, límpido, o Bridão Private Collection DOC do Tejo Tinto 2018 apresenta uma aroma intenso e com boa complexidade, sobressaindo as notas de frutos vermelhos, compota e chocolate. Frutado e fresco, bem estruturado, exibe taninos redondos e doces. O final é harmonioso e persistente. Deve ser servido, idealmente, a uma temperatura a rondar os 15º C.