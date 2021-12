10 vinhos que são perfeitos para acompanhar bacalhau

É um dos peixes mais consumidos pelos portugueses e não faltam receitas de bacalhau nos receituários tradicionais da gastronomia portuguesa. Apesar de associarmos mais o pescado a vinhos brancos, a verdade é que são muitos os chefs e os escanções que recomendam a sua ingestão com um tinto. Como tem muito iodo, devem, todavia, ser evitados os com muitos taninos. Os brancos com muita estrutura, mais untuosos, como alguns destes, são, por norma, a melhor opção.

1. Expressão Branco 2020

Lançado na reta final de 2021, este vinho da Terra D'Alter, marca fundada em 2004 no Alentejo, agora na posse da empresa Ímpar Wines, é um blend de Syrah, Arinto e Viognier. Mineral, com notas florais e apontamentos de fruta tropical e citrino, é o acompanhamento perfeito para pratos de bacalhau, cozido ou assado. Com um perfil aberto e refrescante, pela sua versatilidade, também pode ser harmonizado com carnes brancas, pratos de peixe, marisco e queijos fortes.

2. Aveleda Solos de Granito Alvarinho 2019

Este vinho varietal da Aveleda, produzido com a icónica casta Alvarinho, plantada em solos graníticos, como o próprio nome indica, é o mais típico da famosa região dos vinhos verdes. Dos terrenos de granito, naturalmente pobres, com uma elevada acidez e níveis baixos de retenção de água, limitações que acabam por causar dificuldades à vinha, resulta um vinho mais mineral e com um perfil aromático acessível e fresco.

Para além de peixes com alguma gordura, acompanha mariscos e saladas complexas. No nariz, destacam-se as notas de aromas frescos, como o limão, a lima, a casca de laranja e a flor de jasmim. Na prova, surpreende pelo volume de boca mais arredondado, com um final elegante. O Aveleda Solos de Granito Alvarinho 2019 foi desenvolvido pelo enólogo Manuel Soares, com consultoria da enóloga Valérie Lavigne.

3. Marquês de Borba Vinhas Velhas Branco 2020

Este é um vinho branco de aspeto cristalino elaborado com Arinto, Roupeiro, Antão Vaz e Alvarinho, quatro castas muito usadas em território nacional. No aroma, evidenciam-se desde logo frutos cítricos, como a toranja e o limão, acompanhados de uma tosta proveniente das barricas de carvalho francês e húngaro que foram usadas mas que, ainda assim, não se sobrepõem à fruta.

Com grande frescura e mineralidade na boca, este néctar da João Portugal Ramos evidencia uma ligeira gordura, proveniente do estágio sobre as borras a que o líquido foi submetido. A fermentação teve lugar em cubas de inox com controle de temperatura. Decorrido um terço da fermentação alcoólica, o mosto foi transferido para barricas novas e usadas. Foi lá que foi concluída a fermentação.

4. Os Canivéis Branco 2018

Produzido pela Maçanita Vinhos, empresa duriense fundada pelos irmãos Joana Maçanita e António Maçanita, sediada na Quinta Senhora do Carmo, em Covas do Douro, é um vinho de um amarelo que se assemelha ao de um limão, com um suave aroma a citrinos. Na boca, o ataque é denso e a acidez equilibrada. Surpreende pelo seu perfil inovador e pelo carácter estruturado. Acaba com bastante frescura e persistência.

5. Vidigueira Antão Vaz DOC 2020

Ao longo dos anos, tem sido um dos vinhos da Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito mais premiados e o desta colheira não é exceção. O Antão Vaz, a casta mística que está na sua origem, confere-lhe uma unicidade arrebatadora na experiência degustativa, o que faz do Vidigueira Antão Vaz DOC 2020 um branco de excelência.

Refrescante, firme e envolvente, é produzido com a casta dominante nos encepamentos da sub-região da Vidigueira, no Alentejo. Para além da cor citrina, é marcado por um aroma a frutos tropicais. Levemente mineral, é fresco na boca. Encorpado e harmonioso, apresenta uma acidez bem integrada, o que lhe confere um final profundamente longo.

6. Quetzal Reserva Branco 2016

Produzido exclusivamente a partir de uvas puras da casta Antão Vaz cultivadas nas vinhas mais antigas da Quinta do Quetzal, em Vila de Frades, no Alentejo, este vinho é outro dos néctares que deve considerar. Depois de apanhadas à mão e processadas por gravidade numa adega moderna e avançada, as uvas fermentam em barricas de carvalho francês durante seis meses.

De seguida, estagiam nas caves da empresa. O resultado é um aroma complexo de frutos tropicais, tosta e especiarias. Na boca, o Quetzal Reserva Branco 2016 revela-se suave, untuoso e muito persistente. Três características que levam muitos escanções a recomendá-lo para uma harmonização com pratos de bacalhau. A Quinta do Quetzal já ganhou vários prémios internacionais.

7. Teixuga Branco 2015

As uvas da casta branca Encruzado reinam no Teixuga Branco 2015, um vinho que estagiou durante 19 meses em barricas de carvalho francês novas, até alcançar uma total integração com o recipiente, revelando a partir desse momento toda a sua estrutura e complexidade. Para além do bacalhau, pode servir este vinho da Caminhos Cruzados, produtor vinícola beirão sediado em Nelas adquirido pelo Grupo Terras e Terroir, com cabrito assado.

8. Casa de Santar Reserva Rosé 2020

A 1990 Premium Wines, a divisão do grupo Global Wines dedicada aos vinhos de alta gama, lançou no mercado, nas últimas semanas de 2021, um rosé original, especificamente pensado para a época de inverno. Com uma produção limitada a 3.500 garrafas, transporta consigo os valores de uma secular paixão pela terra.

Produzido exclusivamente a partir da casta Touriga Nacional, é um néctar de perfil seco, complexo e de grande estrutura, que estagiou e fermentou, durante três meses, em barricas de carvalho francês de segundo uso. É um rosé com uma cor rosada definida, bastante fresco e frutado, com ligeiras notas de frutos vermelhos. Muito gastronómico, pode ser servido com peixes, com pratos mais sofisticados ou com carnes grelhadas.

9. Venha o Diabo e Escolha Reserva Branco 2020

Com Antão Vaz, Arinto, Verdelho e Viosinho, este novo néctar tem um aspeto cristalino e um tom amarelado que remete para o da palha, ainda que com uns laivos esverdeados. No nariz, tem um aroma de fruta tropical, distinguindo-se notas florais, citrinas e abaunilhadas. Na boca, este vinho, feito por uma das mais populares bandas nacionais, os Anjos, em parceria com a a CARMIM, Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, apresenta um bom volume e um final persistente.

10. 3000 Rosas Rosé 2020

Depois da mulher morrer, em 1994, o barão Bodo von Bruemmer, falecido em 2016 aos 105 anos, em Colares, no concelho de Sintra, onde está localizado o Casal Sta. Maria, que tem a vinha mais ocidental da Europa, decidiu plantar três milhares de rosas nos jardins da propriedade. Estas flores foram, em 2021, eternizadas no 3.000 Rosas, um vinho rosé leve e refrescante que homenageia o casal fundador da marca, imortalizando o seu amor eterno.

Leve e elegante, apesar de menos gastronómico, este néctar surpreende pelo paladar. Com notas frutadas, apresenta um aroma de pêssego que, à medida que vai sendo saboreado, evidencia notas exóticas e apontamentos de barrica. Fácil de beber e com baixo nível de álcool, é direcionado para um público mais jovem. De aspeto brilhante, apresenta um suave toque mineral, ligeiramente salino, que combina com pratos de bacalhau e de marisco.