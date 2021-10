Somos os maiores consumidores de bacalhau no mundo mas não o estamos a cozinhar convenientemente e estamo-nos a prejudicar com isso, garante um novo estudo. Segundo uma análise encomendada pela empresa transformadora de pescado Riberalves à consultora GfK Portugal, a maior parte dos portugueses coze este peixe em excesso. Em vez dos 10 minutos recomendados pela companhia, 38% chega a cozinhá-lo até 15 minutos. 22% fá-lo entre 15 a 20 minutos e 13% demora mais de 20 minutos.

Cerca de 27% dos inquiridos respondeu que, habitualmente, o coze entre 5 a 10 minutos. "O que este estudo confirma é que existe uma forte tendência para se cozinhar o bacalhau demasiado tempo. É o que acontece com, pelo menos, 35% dos consumidores nacionais. A cozedura demorada potencia o risco de tornar o bacalhau mais seco e fibroso, prejudicando ainda o sabor, porque a confeção excessiva retira-lhe a gordura entre as lascas", alerta Ricardo Alves, administrador delegado da Riberalves.

"O ponto de cozedura do bacalhau seco pode variar ligeiramente, consoante o gosto do consumidor, o tipo de equipamento usado nesse processo ou até a espessura das postas. Mas, na sequência do desenvolvimento do processo do Bacalhau Pronto a Cozinhar, a Riberalves comprovou a forma fácil e rápida de obter o melhor bacalhau cozido, mesmo colocando-o a cozer ainda congelado. Bastam 10 minutos após a água levantar fervura", esclarece a empresa. "Na sequência dos testes realizados, procurando confecionar o bacalhau perfeito, comprovámos a indicação dos 10 minutos de cozedura, após a água levantar fervura. São 10 minutos, mesmo colocando a posta congelada", garante Ricardo Alves.

"O bacalhau é considerado cozido quando o seu centro térmico atinge os 65º C mas, como nem toda a gente tem um termómetro de cozinha, temos como referência os 10 minutos. Para o bacalhau assado no forno, a indicação é de 25 minutos, com o forno a 180º C, considerando, neste caso, a descongelação prévia na totalidade, já que o tipo de receita, naturalmente, não permite fazer a descongelação em plena confeção", refere ainda o executivo da empresa, que acaba de lançar uma campanha informativa.

Nos pontos de venda, está a ser oferecido um íman que reúne informações úteis e receitas simples para os consumidores, até porque muitos ainda revelam um grande desconhecimento em relação às formas de preparação deste pescado. 11% dos adultos portugueses inquiridos assume que não cozinha bacalhau porque não o sabe escolher, não o sabe comprar ou não o sabe demolhar. Os 89% que o fazem usam-no, sobretudo, para preparar bacalhau à Braz e bacalhau com grão, revela ainda este estudo.