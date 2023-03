O restaurante Müla, em Alvalade, criou um menu exclusivo para jantares de domingo a quinta-feira, para duas pessoas. Por 46 euros, a escolha recai sobre uma entrada para partilhar, além de um prato principal, uma sobremesa, uma bebida e um café por pessoa.

“Concebidos por Natanael Silva, o chef Executivo do Mercantina Group, os pratos escolhidos são os preferidos dos clientes habituais”, informa a equipa do Müla.

Para começar a refeição a dois, as opções recaem sobre Peixinhos da horta em tempura com molho tártaro ou uns Palitos de mozzarella crocante com molho diavola. Em relação aos pratos principais, cada um pode escolher o seu e as decisões recaem no Bacalhau à Brás cremoso com seu pil-pil e gema de ovo ou no Arroz de galo e cogumelos em forno a lenha com manteiga de tomate seco e queijo da ilha. As sobremesas também são uma por pessoa e é a escolha mais difícil, por serem ambas as favoritas de todas as idades: Farófias da Tia Albertina e Cheesecake da Ilha com goiabada e bolacha de manteiga queimada. O menu inclui também, para cada pessoa, uma bebida (água, soft drinks, cerveja ou um copo de vinho Adega Venâncio Costa Lima) e café.

Müla Praça de Alvalade, Centro Comercial de Alvalade lojas 7/8, Lisboa Contactos: tel. 217 930 935/919 945 262

Este menu também está disponível no The Fork, sempre ao jantar de domingo a quinta-feira. Agora que o tempo está a melhorar, aproveite para disfrutar da agradável esplanada, um verdadeiro oásis no meio de Alvalade.