Nesta nova expedição culinária, o Bacalhau é o genuíno representante da gastronomia portuguesa e da nossa própria identidade enquanto povo. Consumido de várias formas em todas as suas partes, sem exceção, refletindo tradições de vários séculos. Parte desta história será contada com ligação aos primeiros passos do centenário Grupo Bensaude com a criação em 1866 da Parceria Geral Das Pescas, especializada na pesca do Bacalhau, para sempre ligada à mítica Frota Branca que operava nos mares gélidos da Terra Nova e da Gronelândia.

Esta empresa contava com vários navios famosos, tais como, o Argus, o Hortense, o Gazela ou o Creoula, construído no tempo record de 62 dias úteis, em 1937, e ainda a navegar na Marinha Portuguesa. Eram navios de uma resistência e eficiência incríveis para a época, com homens duros e muito corajosos a pescar em pequenos barcos de um único pescador, denominados de Doris.

“Esta empresa extingui -se em 1999, mas deixou uma marca profunda quer na pesca, quer na seca do Bacalhau, e é neste contexto histórico que vamos visitar gastronomicamente este produto tão versátil e tão cultural da nossa gastronomia através das texturas, cores, subprodutos e pontos de salga que o compõem nas diversas fases, aliando a tradição do sabor à inovação”, refere o chef José Gala em género de coordenadas para esta navegação.

A Herdade do Esporão foi o parceiro vínico convidado a bordo. O jantar vai contar com a presença da equipa de enologia da Herdade do Esporão que vai propor uma viagem, neste caso terrestre, pelo Alentejo, passando pelo Douro e pela região dos Vinhos Verdes. “A seleção vai ser acompanhada por uma apresentação sobre as respetivas castas e a forma como evolui em garrafa para finalizar com um inconfundível vinho do Porto”, explica o chef Acácio Oliveira.

Nesta quarta jornada, o menu continua a ser composto por cinco momentos, começando com amuse bouche de Carpaccio de bacalhau fresco e as suas caras, ostra e gema de codorniz com pairing de Quinta do Ameal. A entrada vai ser Bacalhau fumado com a cerveja regional, feijão arroz e os pickles de pimentos assados e erva patinha acompanhada por Esporão Reserva Branco.

Para primeiro prato principal o chef Gala sugere as lascas, a língua e os sames de bacalhau, com chícharos regionais, cenoura selvagem assada, nabo e alheira de caça com pairing de Esporão Aragonez e Esporão Touriga Nacional. Já para o segundo prato principal as escolhas recaem sobre Bacalhau do mar e o “bacalhau” da terra, pérola de couve penca com batata olho de perdiz, trufa, guisado cítrico de ameijoa e hortelã da ribeira com Esporão Alicante Bouchet. Por fim, a sobremesa vai ser Pudim de minhotos e pimenta da terra, gelado de ananás, coentros, sponge de bacalhau e espuma de alho negro acompanhado por Quinta das Murças Vintage 2015. Alguns produtos do menu são passíveis de serem alterados.

Este jantar especial começa pelas 19h30 e tem o custo de 85 euros por pessoa. As reservas são limitadas a 70 pessoas, com pré-pagamento, através do telefone 296 302 200 ou do email ghaa@bhc.pt