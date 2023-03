Tal como em qualquer outra casa, é preciso renovar e remodelar e o Sr. Lisboa começou pela Cozinha e alargou-a ao Jardim. A juntar a esta novidade, o Sr. Lisboa aproveita também o momento para apresentar novos pratos que irão compor o menu de primavera do espaço Jardim.

Elaborados com os produtos da estação, entre os novos pratos à prova estão, na Cozinha, os Ovos Revoltados (batata ao cubo, molho holandês fumado, cogumelos pleurotus e espargos do Alentejo), Camarão Crocante (camarão marinado, massa kadaif e maionese de coentros do jardim), Leitão com Calma (barriga de leitão confitada, alho, louro e pimenta, pak choi no carvão) e Croquetes de Bacalhau à Brás (croquetes de bacalhau da Islândia, salsa, cebola, batata palha e maionese de azeitona verde).

Sr. Lisboa Rua de São Bento, n.º 202, Lisboa Contactos: tel. 213 961 529

Já no Jardim, destaque para os Bugs Bunny (tartlets de cenoura, óleo fumado, pickles de cenoura, ervas do Jardim e caramelo de coelho), Borboleta Branca, Primavera Franca! (couve rábano, bebida de amêndoa, óleo de salsa, pistácio e morangos lacto fermentados), Ervilhas à colher (ervilhas, queijo fresco, espinafres, nozes, óleo de salsa e bimis no carvão), Raízes (funcho, polvo, manteiga castanha, citrinos de Primavera, aneto sake e mirim) e Toma lá morangos (Morangos, espuma de Yuba, óleo de flor de lúcia-lima, hortelã pimenta, pistácio e chocolate branco).